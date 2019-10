Der Täter dürfte in der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und gestern Mittag zugeschlagen haben. „Er gelangte vermutlich über eine unversperrte Terrassentür in das Wohnhaus in Söll“, erklärt ein Ermittler und ergänzt: „Im Badezimmer stahl der Unbekannte eine Geldtasche aus einer Schublade. Und aus dem Wohnzimmer ließ er ein auf einem Kasten abgelegtes Kuvert mit Bargeld mitgehen.“