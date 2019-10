Nachnutzung For Forest

Der Wald im Stadion befindet sich im Eigentum der LW For Forest Gemeinnützige GmbH und in der exklusiven Verfügungsgewalt ihres kaufmännischen Geschäftsführers und Generalbevollmächtigten Herbert Waldner. Für den dauerhaften Verbleib des Waldes hat die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee bereits vor Monaten mehrere städtische Grundstücke angeboten. Seitens des Eigentümers Herbert Waldner wurde wie an der Medienorientierung am 5.9.19 präsentiert, ein dauerhafter Verbleib im Bereich des Lakeside Parks angestrebt. Seit Projektbeginn war es mir immer ein ganz besonderes und wichtiges Anliegen, was mit dem Stadionwald nach der Installation geschieht. Das Ziel war seit Anfang an bekannt: Den Wald 1:1 auf einem stadtnahen Gelände als Waldskulptur definitiv zu verpflanzen. Des Weiteren ist meinerseits geplant, am endgültigen Standort ein „For Forest-Haus“ in architektonisch ausgefeilter Holzbauweise zu errichten, das der Wissenschaft und Kunst zur Nutzung offen steht und nachhaltig der Weiterentwicklung der zahlreichen For Forest-Projektthemen dienen soll. Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee unterstützt die postulierte dauerhafte Nachnutzung des Waldes ausdrücklich und strebt einen Verbleib des Waldes in Klagenfurt an.