Ein „multifunktionales Versagen“ der Verantwortlichen ortete Historikerin Marion Wisinger in Steyr-Gleink. Bis in Ende der 70er Jahre herrschte dort ein System der psychischen und physischen Gewalt sowie sexuellen Missbrauchs. „In Gleink ging man über das ,Übliche’ weit hinaus. Beschwerden zeigten, das die Kinder im Anfangsjahrzent zu wenig zu essen bekamen, Kollektivstrafen verhängt wurden und sie im Freien Strafe stehen mussten“, sagt Studienleiter Michael John. Angela Wegscheider, die zu St. Pius und St. Isidor forschte, stellte fest, dass Züchtigung dort ein dominierender Faktor war. Die Erzieher hatten bis in die 80er Jahre teilweise keine Ausbildung. Bischof Manfred Scheuer bei der Präsentation der Studie: „Ich bitte aus tiefem Herzen um Entschuldigung für das Handeln kirchlicher Mitarbeiter in der Vergangenheit.“