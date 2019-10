Es wird wohl für immer das Geheimnis der Frau bleiben, was genau sich in der Nacht auf Samstag in einem Zimmer des renommierten City Hotels abspielte. Dort hatten sich Michaela L. aus Wöllersdorf und ihr Freund Werner H. aus dem Bezirk St. Pölten zu einem vermutlich letzten Schäferstündchen und einer letzten Aussprache getroffen.