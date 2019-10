Sie finden sich auf Gehsteigen, an Stränden, in Gleisbetten und rund um Wartehäuschen: Zigarettenstummel sind weltweit das am häufigsten weggeworfene Abfallprodukt. Wissenschaftler fordern nun, den Verkauf von Filterzigaretten zu verbieten. Zumal die Filter ohnehin nur eingesetzt seien, um Tabak zu sparen und die Menschen glauben zu lassen, sie würden das Rauchen weniger schädlich machen, so ihr Argument.