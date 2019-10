Er hat über 50 Millionen Platten verkauft, ist seit 60 Jahren im Showbiz und eine Ikone der Volksmusik: Jetzt verabschiedete sich Heino von der Bühne und gab ein letztes Konzert in der Heimatstadt seiner Hannelore, in Linz. Adabei-TV hat nachgefragt: Ist es wirklich das allerletzte Konzert? Und was wünschen Richard Lugner & Co. denn dem Kultsänger zum Abschied?