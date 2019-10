Im Sommer sah es noch stark danach aus, als würde das König-Abdullah-Zentrum in Wien geschlossen werden - doch nun hält es eine große Konferenz ab. Mit einer Eröffnungsrede von Ex-Bundespräsident Heinz Fischer wird am 30. Oktober die Veranstaltung zum Thema „Hate Speech“ eingeleitet, vor mehr als 190 internationalen Gästen im Wiener Grand Hotel wird über Hass im Netz debattiert. Von der „sofortigen Schließung“ des hauptsächlich von Saudi-Arabien finanzierten Zentrums, das nach Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten immer wieder in die Kritik geriet, ist dabei keine Rede mehr.