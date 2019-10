In der Wohnung in einem verwinkelten Altbau seien chinesische Spezialitäten wie Teigtaschen und Reistaschen zubereitet worden - „unter extrem unhygienischen Bedingungen“ und „in großen Mengen“, so der Sprecher. „Unmengen von Lebensmitteln“ waren demnach teilweise in vier großen Tiefkühltruhen gelagert, teilweise ohne Klimasystem oder Abdeckung oder aber auch einfach auf dem Boden gestapelt.