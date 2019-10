In der 22. Minute kamen sowohl Alexander Schmidt als auch Shon Weissman nicht an eine Flanke von Marcel Ritzmaier heran, Weissmann scheiterte danach noch zweimal in aussichtsreicher Position. Entgegen dem Spielverlauf ging aber die Admira in Führung. Michael Sollbauer brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, die Flanke von Leonardo Lukacevic köpfelte Bakis zum 1:0 ein (39.). Nach dem Wechsel setzte der WAC den vielen Ballbesitz auch in Zählbares um. Die erste Riesenchance auf den Ausgleich vergaben die Wolfsberger noch: Nachdem der Admiraner Emanuel Aiwu bei einem Freistoß die Abseitsfalle verschlafen hatte, kam Weissman nach Gollner-Vorlage allein vor Leitner zum Ball, scheiterte aber am Torhüter (59.).