LASK-Trainer Valerien Ismael hatte im Vergleich zum 0:0 am Donnerstag in der Europa League bei PSV Eindhoven insgesamt vier Änderungen in der Startformation vorgenommen. So wurden unter anderem alle drei Stürmer ausgetauscht, was dem Spiel der Oberösterreicher zunächst deutlich anzumerken war. Die mit drei Innenverteidigern angetretenen Altacher hielten die Gäste zunächst gut in Schach, das Pressing des LASK wurde mit vielen hohen Bällen aus der Abwehr heraus überwunden.