Und Thiem gelang es, das Momentum in die Entscheidung mitzunehmen. Mit der 3. Chance holte der Lichtenwörther gleich im Auftakt-Game das Break. Thiem ging in der Folge mit 3:1 in Führung. Schwartzman blieb zwar immer dran, aber ein Break ließ Thiem nicht mehr zu. Nach dem 2. Matchball ließ sich Thiem auf den Rücken fallen. „Ich habe nie geglaubt, dass die Stimmung hier besser werden kann. Es war die ganze Woche über jeden Tag absolut surreal“, meinte Thiem zum Publikum. „Ihr habt diese Woche zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. 1000 Dank an jeden Einzelnen von euch!“ Thiem bedankte sich auch bei seinem Team, das bei Heimturnieren freilich vollzähliger vertreten ist. „Jedes Mal ein Wahnsinn in der Heimat zu gewinnen, weil so viel mehr wichtige Leute noch mit mir dabei sind, als wenn es irgendwo in der Weltgeschichte passiert“, freute sich Thiem, der sich besonders bei seinem chilenischen Coach Nicolas Massu bedankte. „Du hast mich zum Titel in Kitzbühel geführt und jetzt hier. Ich freue mich auf alles, was noch kommt“, sagte Thiem, der für 2020 die Zusammenarbeit mit Massu schon verlängert hat.