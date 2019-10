Opfer arbeiteten als Reinigungskräfte in dem Kino

Einzelheiten zum Tathergang sowie zur Identität der Opfer, die Samstagfrüh in einem Multiplex-Kino in der Innenstadt von Mitarbeitern gefunden wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Medienberichten zufolge soll es sich um ein Ehepaar handeln. Die Frau und der Mann hätten seit Jahren in dem Kino als Reinigungskräfte gearbeitet, berichtete die Zeitung „Algemeen Dagblad“ unter Berufung auf Verwandte.