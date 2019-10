In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 27. Oktober 2014 nimmt der Prozess gegen den einstigen Chef der Bayrischen Landesbank Werner Schmidt eine überraschende Wendung. Der Banker sitzt im Strafverfahren um den 2007 erfolgten Kauf der Hypo-Alpe-Adria durch die BayernLB wegen Untreue auf der Anklagebank. Nach über 50 Verhandlungstagen gesteht Schmidt plötzlich, den damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider bestochen zu haben.