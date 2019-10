Furchtbare Familientragödie am Sonntag im niederösterreichischen Kottingbrunn: In einer Reihenhaussiedlung griff am Morgen ein 31 Jahre alter Vater seine Familie mit einem Messer an. Die Ehefrau (29) sowie die zweijährige Tochter des Paares starben, das zweite Kind - ein elf Monate alter Bub - wurde verletzt ins Spital geflogen. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, der Mann ist in Haft.