Ein mutmaßlicher Vergewaltigungsversuch auf der Herrentoilette eines Lokals in der Wiener City beschäftigt derzeit die Exekutive: Am Abend des Nationalfeiertages soll ein 40-Jähriger eine Frau zu vergewaltigen versucht haben. Ohrenzeugen, so die Polizei, die mit den beiden zuvor am Tisch gesessen waren, schlugen Alarm.