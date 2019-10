Ein verheerender Unfall am Samstagabend in Vorarlberg hat zwei junge Burschen (19 und 21) das Leben gekostet. Eine 23-jährige Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, eine 16-Jährige wurde schwer verletzt. Sie alle hatten in einem Pkw gesessen, der mit dem Wagen einer Familie kollidierte. Die fünf Insassen im zweiten Auto - darunter zwei Mädchen - wurden leicht verletzt.