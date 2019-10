Auf vieles vergessen

Mit so einem Publikum im Rücken vergass Thiem vieles. Er vergass, dass der Schiedsrichter der Carlos Bernardes war, der ihm vor zwei Wochen mit einer verweigerten Challenge einen Strich durch die Rechnung machte. Er vergass, dass Berrettini im Shanghai gegen ihn gewann. Und er spürte, dass für ihn an diesem Wochenende alles möglich ist: „Es war so laut in der Halle. So eine Stimmung hab‘ ich noch nie erlebt“