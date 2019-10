Diesmal verhinderte kein Känguru das Rennen. Marc Marquez krallte sich in Australien in Philip Island seinen elften Saisonsieg und hat in der MotoGP-WM allen Grund zum Jubeln: Es war sein fünfter Sieg in Folge und es war ein bis zuletzt harter Kampf gegen seinen Landsmann Maverick Vinales, den er für sich entscheiden konnte. Vinales stürzte sogar in der letzten Runde und schied aus.