In der Nacht auf den Nationalfeiertag gingen den Polizisten der Landesverkehrsabteilung in der Stadt Salzburg sowie im Bezirk Salzburg-Umgebung dagegen einige Raser und Alkolenker ins Netz. Darunter war ein Salzburger, der in einem 70-km/h-Bereich mit 114 Stundenkilometern gemessen wurde. Ein 27-Jähriger war in Oberndorf mit 1,84 Promille unterwegs, in der Stadt Salzburg musste ein 35-Jähriger mit 1,28 Promille seine Fahrerlaubnis abgeben.