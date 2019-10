Auch die kalte Dusche und der Verlust der zweiten Pole seiner Karriere ließ ihn nicht unsicher werden. Nach dem Qualifying, noch vor der Bestrafung, sagte Max Folgendes bei der Pressekonferenz: „Wir wissen, was wir tun. Wenn es nicht so wäre, würden wir keine Formel-1-Autos fahren. Beim Qualifying versuchte ich der Schnellste zu sein. Wenn sie mir meine Runde wegnehmen wollen? Sollen Sie ruhig tun“, sprach Verstappen. Und so geschah es.