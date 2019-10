In Australien geboren

„Bloooooooody awesooooome“, postete Riegler am Samstag prompt auf Facebook. „Ich bin immer noch geschockt“, meinte Robinson bei der Sieger-Pressekonferenz im Gletscher-Pressezentrum auf 2.600 Metern. „Es wird bestimmt eine Zeit dauern, bis das sinkt“, ergänzte die 17-Jährige, die in Sydney in Australien geboren, aber mit vier Jahren nach Neuseeland übersiedelt und dort in Queenstown aufgewachsen ist.