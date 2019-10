Rätselhafter Mordalarm in den Niederlanden: In einem Kino der Stadt Groningen sind am Samstagvormittag zwei Leichen gefunden worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Verbrechen aus. Nach dem Tatverdächtigen - dem 33-jährigen Ergün Senarabaci - werde gefahndet, teilte sie am Samstagabend mit.