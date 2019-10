Ein 54-Jähriger aus Gallneukirchen fuhr am 25. Oktober gegen 13.55 Uhr mit seinem Pkw in seinem Heimatort auf der Dr.-Karl-Renner-Straße und wollte die Kreuzung mit der Friedhofstraße in gerader Richtung passieren. Dabei dürfte er eine von rechts kommende 78-Jährige aus Engerwitzdorf mit ihrem E-Bike übersehen haben. Es kam zur Kollision bei der die Radfahrerin unbestimmten Grades verletzt wurde. Sie wurde ins UKH Linz eingeliefert.