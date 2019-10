Letzter Punkt in dem Brief: die „freiheitliche Familie“, auf die sich Philippa Strache und Ehemann Heinz-Christian gerne berufen. Hierzu wird den Funktionären von der blauen Parteispitze die Tatsache in Erinnerung gerufen, dass Philippa erst Anfang September 2019 - „also nach einigen Jahren bezahlter Mitarbeit“ - Mitglied geworden sei. Die Freiheitlichen orten zudem, „eine Ungleichgewichtung in der öffentlichen Darstellung“. Das Ehepaar Strache könnte demnach täglich die Medien „füttern“ und gegen die FPÖ austeilen, während diese als „Opfer“ an strenge Verschwiegenheitspflichten gebunden sei, was Auskünfte über den Inhalt der Akten und einzelne Vorwürfe betrifft.