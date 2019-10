Ungeheuere Popularität

Die Popularität Thiems hat nun fast schon die Ausmaße von Rockstars erreicht. Große Bands verkaufen kurz nach der Termin-Ankündigung ganze Hallen in kürzester Zeit aus, ein bisschen war es auch am Samstag so: Als feststand, dass Thiem im Endspiel steht, wurden innerhalb von nur 20 Minuten die letzten 2.000 Tickets verkauft. Die Halle wird also auch am Sonntag ausverkauft sein. „Das ist richtig geil, ich freue mich. Es ist auch richtig schön, dass es ausverkauft sein wird. Ich bin voll von Adrenalin und werde bereit sein.“