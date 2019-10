Rottenmann (Bezirk Liezen): Am Samstag-Vormittag verlor ein 39-jähriger Ennstaler auf der B 113 aus Trieben kommend in Richtung Rottenmann die Kontrolle über sein Fahrzeug - vermutlich wegen stark überhöhter Geschwindigkeit kam er nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Lenker durchschlug mit seinem Auto einen hölzernen Weidezaun, dabei dürften sich Teile des Zaunes in das Fahrzeuginnere gebohrt haben und den Steirer verletzt haben. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins LKH Graz geflogen. Am PKW entstand Totalschaden.