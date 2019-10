Pünktlich zur saisonhalbzeit in der Salzburger Liga wurde es spannend. Leader Eugendorf empfing die unangenehmen Bürmooser, dahinter kam‘s zum Verfolgerhit zwischen Zell am See und Adnet. Im Keller standen ebenso direkte Duelle an. Am Ende blieb es alles beim Alten - weil der Leader spät zum Erfolg kam.