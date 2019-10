Polizei nahm bisher fünf Verdächtige fest

Am Samstag hat die Polizei im irischen Dublin einen fünften Verdächtigen in der Causa festgenommen. Gegen den Mann habe es einen Haftbefehl wegen einer mutmaßlichen Straftat in Irland gegeben, die Polizei in Essex habe jedoch Interesse bekundet, den Mann zu befragen, hieß es. Am Freitagabend hatte die englische Polizei von der vierten Festnahme in dem Fall berichtet. Es handelt sich um einen 48-jährigen Mann aus Nordirland. Ein bereits wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Verschwörung zum Menschenhandel in Gewahrsam genommenes Paar stritt jegliche Beteiligung an der Tat ab. Der Lkw soll der 38-jährigen Frau gehört haben, die ihn nach Medienberichten jedoch vor mehr als einem Jahr an eine irische Firma verkauft haben will. „Er hat jetzt nichts mehr mit uns zu tun“, zitierte die britische Zeitung „The Times“ die Frau.