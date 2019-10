Der Disponent des alarmierten Rettungsnotrufs erkannte sofort den Ernst der Lage und entsandte ein Notarzteinsatzfahrzeug, einen Rettungswagen sowie den ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9. Während Notarzt und Sanitäter mit Blaulicht und Folgetonhorn zur angegebenen Adresse am Stadtrand rasten, um die Erstversorgung durchzuführen, ließ Pilot Roland Retschitzegger am Christophorus-Stützpunkt im dritten Bezirk die beiden Turbinen seines hochmodernen EC 135 an und nahm zügig Kurs auf Liesing.