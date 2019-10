Mit einem frauenfeindlichen T-Shirt hat eine Supermarktkette in Italien Empörung ausgelöst. Auf dem Shirt ist eine Frau neben einem Mann abgebildet, die auf ihn einredet. „Problem“ steht darunter. Daneben prangt ein Bild, in dem der Mann die Frau in einen Abgrund schubst, „solved“ (Problem gelöst), heißt es darunter. In einem Land, in dem alle drei Tage eine Frau ermordet wird, sei das T-Shirt ein Affront, kommentierte etwa die Ex-Bildungsministerin Valeria Fedeli.