Hamilton um 6. WM-Titel

Um 14 Punkte mehr zu holen, muss Hamilton zumindest auf den dritten Platz kommen. In den vergangenen beiden Jahren hatte er in Mexiko stets das Podium verpasst, obwohl er hier seine WM-Titel vier und fünf fixierte. Seit der Rückkehr des Mexiko-Grand-Prix in den Kalender im Jahr 2015 ist der Rennsieger immer aus der ersten Reihe gestartet. Hamilton gewann 2016 von der Pole Position, der Titel in jenem Jahr sollte aber an seinen damaligen Stallrivalen Nico Rosberg gehen.