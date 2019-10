Zweimal im Jahr soll die Heilige Maria, Mutter Gottes, in Bad St. Leonhard im Lavanttal erscheinen - so auch heute, am Nationalfeiertag. Zahlreiche Menschen waren vor Ort. Die katholische Kirche distanziert sich von der Veranstaltung und kritisiert das Spektakel. Die „Krone“ wagte den Lokalaugenschein.