„Wir brauchen das Aufeinander-Zugehen. Wir brauchen das Verbinden vermeintlicher Gegensätze“, führte Van der Bellen dem TV-Publikum am Feiertag in der Ansprache, die um 19.46 Uhr in ORF ausgestrahlt wird, vor Augen. „Selbst wenn wir noch so unterschiedlicher Meinung sein mögen: Wenn es uns gelingt, dem anderen vorurteilsfrei zuzuhören, uns vielleicht auch in ihn oder sie hineinzuversetzen und zu akzeptieren, dass die Welt nicht nur aus Schwarz oder Weiß besteht, dann können wir zu einer neuen Lösung kommen, die besser für alle ist“, sagte der Bundespräsident. „Weil es eine gemeinsame Lösung ist.“ Sich miteinander an einen Tisch zu setzen und etwas auszureden sei für ihn eine „unserer österreichischen Grundtugenden“.