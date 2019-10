Thomas Alexander aus Yellville aus dem US-Bundesstaat Arkansas war am Dienstag mit seinem Neffen auf der Jagd, als das Unglück passierte. Er traf den Hirsch mit einem Vorderlader, anschließend wollte er das scheinbar leblose Tier noch vor Ort ausweiden. Doch der Waldbewohner war noch gar nicht tot - just in dem Moment, als sich der ältere Herr über seinen Körper beugte, sprang das Tier auf und griff den 66-Jährigen an.