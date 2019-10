Einem überaus prominenten jungen Mädchen verdankt dieser Mini-Käfer - er ist kleiner als ein Millimeter - seinen Namen. Denn das honigfarbene Insekt, das in den 1960er-Jahren in Nairobi entdeckt worden war, zunächst jedoch wieder in Vergessenheit geriet und bis zu seiner kürzlichen Wiederentdeckung namenlos blieb, wurde nun nach der 16-jährigen Klimaaktivistin Greta Thunberg benannt. Der klingende Name des Käfers: „Nelloptodes gretae“.