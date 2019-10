Wenn etwas passiert, sind sie sogar am Nationalfeiertag unterwegs: Die zwei- und vierbeinigen Einsatzkräfte unserer Freiwilligen Feuerwehren und der Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten. Am Samstag konnten sie die Suche nach einem vermissten Demenzkranken in Pischeldorf in den frühen Morgenstunden erfolgreich beenden.