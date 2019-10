Bierlein: „Unser Land steht für Frieden, Freiheit und Wohlstand"

„Der Nationalfeiertag gibt Gelegenheit, sich darauf zu besinnen, was Österreich ausmacht“, gab Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zu bedenken. Die Neutralität markiere „einen Wendepunkt in der Geschichte unseres Landes“, der eine neue Ära eingeleitet habe. „Heute steht unser Land für Frieden, Freiheit und Wohlstand“, so die Kanzlerin, warnte jedoch auch: „Wir leben in einer unruhigen Welt, auch in unserer Nachbarschaft.“ Die Bundeskanzlerin betonte daher: „Wir müssen unserem Bundesheer auch in Zukunft jenes Augenmerk schenken, das es verdient“, gab sie ihren Vorrednern recht.