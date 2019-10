„Hitzefleck an meiner linken Brust“

Doch bei näherer Betrachtung sollte die 41-Jährige etwas Ungewöhnliches feststellen: „Dabei bemerkte ich einen roten Hitzefleck an meiner linken Brust. Wir fanden es seltsam“, so die Britin, da sich ein solcher Fleck nicht auf den Fotos der anderen befunden hatte. Also machte sie mit ihrem Handy ein Foto von der Aufnahme.