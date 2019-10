In Santiago de Chile haben am Freitag mehr als eine Million Menschen auf einer Kundgebung tiefgreifende Sozialreformen gefordert. „Die Demonstranten repräsentieren die Wut und Empörung, die sich in Chile über Jahre angesammelt hat“, sagte Hauptstadt-Bürgermeisterin Karla Rubilar dem Sender TV Chile. Die vor einer Woche begonnene Protestwelle sei zu einer „Kraft des Wandels“ geworden.