Gestohlenes Geld in Hohlraum versteckt

Die Männer ließen sich widerstandslos festnehmen und wurden einvernommen. Derweil durchsuchten weitere Beamte die beiden sichergestellten Pkw. In einem der Fahrzeuge wurde am Nachmittag der gesamte gestohlene Geldbetrag sichergestellt - gut versteckt in einem Hohlraum. Spuren auf dem und im Auto wiesen außerdem auf den Tatort hin. Die Fahrzeuge sind nicht als gestohlen gemeldet.