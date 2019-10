Neun Menschen - darunter ein Baby sowie drei Kinder im Alter von zwei, drei und sieben Jahren - sind am Freitagabend nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus im oberösterreichischen Wels ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das Feuer hatte in einer der Wohnungen seinen Ausgang genommen. Der Schaden ist groß, konnte aber noch nicht beziffert werden.