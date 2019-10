Die WSG Tirol hat zum dritten Mal in dieser Saison die Austria düpiert. In der 12. Runde der Fußball-Bundesliga gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger am Samstag 3:2 (2:0) in Wien-Favoriten. Nach vier sieglosen Partien war es der erste volle Erfolg für die Wattener. Für die Austria, die den Start in der Generali Arena verpatzte, setzte es den nächsten Tiefschlag.