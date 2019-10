Das Revierderby in der deutschen Fußball-Bundesliga hat am Samstag mit einer Nullnummer geendet. Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund trennten sich in einer unspektakulären Partie in Gelsenkirchen mit 0:0. Der FC Bayern setzte sich mit einem Heim-2:1 über Union Berlin zumindest vorerst an die Spitze. Neuer Zweiter ist der SC Freiburg nach einem 2:1 vor eigenem Publikum gegen RB Leipzig. Schlusslicht Paderborn feierte mit dem Heim-2:0 über Fortuna Düsseldorf den ersten vollen Erfolg in der laufenden Saison. 1899 Hoffenheim gewann bei Hertha BSC mit 3:2.