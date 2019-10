„Ich bin schon mit einem schlechteren Gefühl nach Salzburg gefahren.“ Stefan Schwab glaubt nach zuletzt vier Auswärtssiegen in Folge (erstmals seit 2015) an die Überraschung. An Rapid. Auch am Sonntag in der Mozartstadt. Obwohl Grün-Weiß gegen die Bullen nur eines der letzten 17 Duelle gewonnen hat. Egal.