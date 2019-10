Die Diebstahlsicherung am Eingang eines Sportgeschäftes in Lienz ließ die beiden mutmaßlichen Diebe am Freitag letztlich auffliegen. Nachdem der Alarm ausgelöst hatte, konnten Polizisten das Duo kurze Zeit später dank eines Zeugenhinweises am Bahnhof ausforschen und festnehmen. „Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten mehrere hochwertige Jacken, Sportschuhe sowie Herrenparfums vorgefunden und sichergestellt werden“, heißt es vonseiten der Polizei.