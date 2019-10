Lacin: „Ich will nach Hause, nach Wien“

Inzwischen setzt sich auch das „Free Mülkiye -Solidaritätskomitee“ dafür ein, dass die türkischen Behörden das Ausreiseverbot aufhebt und die Frau wieder in ihr normales Leben zurückkehren kann. „Wir fordern von den politisch Verantwortlichen sofortigen Einsatz für ihre Freilassung!“, erklärte Selma Schacht für das Komitee am Freitag. Lacin wurde dort mit den Worten zitiert: „Ich will wieder meinen Alltag haben. Ich will wieder zu meinem Job, zu den Kindern und zu meinen eigenen Kindern. Ich will nach Hause, nach Wien.“