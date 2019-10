„Beide Seiten haben großartig gespielt, für die Liga ein echtes Spitzenspiel!“ Woran der SAK speziell in der zweiten Halbzeit großen Anteil hatte, die vor der Pause noch ebenbürtigen Hausherren nur noch sporadisch vor den Kasten des starken Hansen kommen ließ. Peter (65.) und Feiser (76.) hätten den Sack endgültig zumachen können, scheiterten jedoch an der Querlatte. Versenken konnte Jukic das Leder erst im Nachschlag, aber der Schiri-Assistent sah ein Abseits. Zu dem Zeitpunkt war FC Pinzgau nur noch zu zehnt am Feld – Alessandro Ziege hatte kurz nach Kritik-Gelb für Trainer-Papa Christian nach einem Foul an Stadlbauer die Rote Karte gesehen (83.).