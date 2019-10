Seit sechs Wochen werden 70 Kinder in der Tagesstätte in Judendorf betreut. Es ist der zweite Standort, der von der Sonnenstrahl GmbH betrieben wird. „Mit dem zusätzlichen Haus können wir den Bedarf an qualitativen und ganzjährigen Betreuungsplätzen ein Stück weit decken“, erklärt Sophie Nelhiebel, Geschäftsführerin von Sonnenstrahl.