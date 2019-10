Während der Lungau zittert, atmet zum Beispiel Radstadt auf. Hier soll es zu deutlichen Entlastungen kommen. „Es ist höchste Eisenbahn, dass man den Schwerverkehr auf dieser Strecke einschränkt. Die B320 geht ja direkt durch unsere Gemeinde durch, was große Belastungen für die Anrainer bedeutet. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren hat der Ausweichverkehr bei uns stark zugenommen“, so Christian Pewny (FPÖ), Bürgermeister der 4800-Einwohner-Stadt.