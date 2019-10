Ein 18-Jähriger hat bei einem Arbeitsunfall auf einer Hotelbaustelle in Maria Alm im Pinzgau Verbrennungen erlitten. Beim Schweißen kam es am Freitagnachmittag laut Polizei zu einer Verpuffung. Der Schlosserlehrling wurde vom Roten Kreuz an Ort und Stelle erstversorgt, ehe ihn ein Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus brachte.